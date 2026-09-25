Dolar ve Euro ne kadar oldu? 25 Eylül 2026 döviz kurlarında son rakamlar
İç ve dış piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki son rakamları araştırmayı sürdürüyor. 25 Eylül 2026 Cuma günü sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada dolar ve Euro kurunda izlenen güncel seviyeler netleşti.
Yayınlanma:
İç ve dış piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki son rakamları araştırmayı sürdürüyor. 25 Eylül 2026 Cuma günü sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada dolar ve Euro kurunda izlenen güncel seviyeler netleşti.
CANLI VE GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
Piyasaların açılış saatlerinde (07:15 itibarıyla) kaydedilen rakamlar şu şekildedir:
Dolar / TL: Alış 48,9551 TL, Satış 48,9704 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Euro / TL: Yaklaşık 55,7625 TL seviyelerinde seyrediyor.
Döviz kurlarındaki anlık değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler gün boyunca takip edilmeye devam ediyor.