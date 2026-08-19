Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte 19 Ağustos 2026 güncel döviz kuru tablosu
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle yatırımcılar ile vatandaşların yakından izlediği döviz kurlarında haftanın üçüncü işlem gününün ilk rakamları netleşti.
Yayınlanma:
19 Ağustos 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla dolar/TL ve euro/TL paritelerinde son durum şekillendi.
19 Ağustos 2026 Güncel Döviz Kuru Fiyatları
Serbest piyasada sabah saatleri itibarıyla geçerli olan alış ve satış rakamları şu şekildedir:
Dolar/TL:
Alış: 47,9222 TL
Satış: 47,9450 TL
Euro/TL:
Satış: 55,6163 TL