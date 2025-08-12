Dolar ve Euro TL karşısında yükselişte: İşte güncel kurlar

Bugün saat 09:30 itibarıyla dolar/TL yatay seyirle 40,7110’dan işlem görürken; euro/TL yüzde 0,5 artışla 47,3120, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 54,7420 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,5 puan civarında dengeleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken, ABD ve Çin arasındaki tarifelerin 90 gün daha ertelenmesi yönünde varılan anlaşma, piyasalarda dalgalanma yaratıyor.

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD’nin enflasyon verileri yer alıyor. Analistler, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,8 artmasının beklendiğini belirtiyor. Veri tahminlerden saparsa, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki para politikası kararlarına dair beklentiler değişebilir ve varlık fiyatlarında volatilite artabilir.