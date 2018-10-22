Dolar/TL haftaya sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,6350 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL haftaya sınırlı yükselişle başlamasının ardından 5,6350 seviyesinden işlem görüyor.



Geçen haftanın son işlem gününde 5,5979 - 5,7017 aralığında hareket eden dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 5,6391'den tamamlamıştı.



Dolar/TL, yeni haftaya sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,07 azalış 5,6350 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 artışla 6,5070'ten, sterlin/TL de 0,12 değer kazancıyla 7,3820'den işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi yüzde 0,23 artışla 1,1540, dolar endeksi ise yüzde 0,16 azalışla 95,56 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de eylül ayı Chicago Fed aktivite endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de ise 5,67'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini dile getirdi.

