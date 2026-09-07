Dolar ve Euro yeni haftaya hareketli başladı! 7 Eylül Pazartesi dolar ne kadar, euro kaç TL oldu?

Yatırımcıların, iş dünyasının ve vatandaşların yakından izlediği serbest piyasada dolar ve euro haftanın ilk gününde yukarı yönlü seyrini koruyor. 7 Eylül 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada dolar 48,44 TL, euro ise 56,31 TL seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR VE EURODA YUKARI YÖNLÜ GRAFİK SÜRÜYOR

İç ve dış piyasada yaşanan fiyatlamalar döviz talebini canlı tutmaya devam ediyor.

Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde döviz büroları ve bankalararası piyasada kurlardaki anlık alış ve satış rakamları şu şekilde şekillendi:

Dolar/TL: Alış 48,4296 TL - Satış 48,4471 TL

Euro/TL: Satış seviyesi 56,3176 TL

PİYASALARDA GÖZLER MERKEZ BANKASI VE KÜRESEL GELİŞMELERDE

Döviz kurlarındaki hareketliliğin devam ettiği haftada iç piyasada perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Dış piyasalarda ise Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin petrol ve enerji koridorları üzerindeki baskısı ile ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz beklentileri döviz üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.