Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? 17 Ağustos 2026 canlı döviz kuru tablosu

Serbest piyasada haftanın ilk saatlerinde dolar ve Euro kurlarındaki anlık hareketlilik dikkat çekiyor.

17 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DOLAR/TL VE DÖVİZ KURU VERİLERİ

Haftanın ilk işlem gününde sabah saatleri itibarıyla piyasalarda kaydedilen döviz alış ve satış rakamları şu şekildedir:

Dolar/TL:

Alış: 47,8820 TL

Satış: 47,9095 TL

Küresel paritelerdeki dalgalanmalar, Fed ve TCMB'ye yönelik faiz beklentileri ile piyasa açılışının ardından bankalararası ve Kapalıçarşı piyasasındaki canlı kurlar gün boyunca şekillenmeye devam ediyor.