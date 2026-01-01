Dolar ve Euro yeni yıla hangi seviyeden başladı? Döviz kurları bugün ne kadar?

Yatırımcılar ve vatandaşlar, ekonomik gelişmeleri takip edebilmek için döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından izliyor. İç ve dış piyasalardaki hareketlilik, dolar ve euro fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken, “1 Dolar kaç TL?” ve “Euro bugün ne kadar?” soruları yeni yılın ilk gününde de en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Piyasalardan alınan verilere göre saat 08:27 itibarıyla Dolar/TL 42,9664 seviyesinden işlem görüyor. Aynı saat diliminde Euro/TL ise 50,6224 TL seviyelerinde seyrediyor.