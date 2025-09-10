Dolar ve Euro yükselişte! 10 Eylül 2025 güncel kurlar

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,28 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 48,40 seviyesinde bulunuyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euro yükselişte! 10 Eylül 2025 güncel kurlar
Yayınlanma:

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2610’dan tamamlamıştı.

Bugün saat 09.55 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 48,4010’dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,9410’dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ülkedeki iş gücü piyasasında görünenden daha fazla soğumaya işaret ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili gevşeme öngörülerini güçlendirdi.

Öte yandan ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ve Fed’in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı, yatırımcıların odağında yer alıyor.

Beykoz CHP’de istifa depremi: Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldıBeykoz CHP’de istifa depremi: Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldıYerel Yönetimler
Karayollarından sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlar kapalı!Karayollarından sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlar kapalı!Yurt
dolar Euro
Günün Manşetleri
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek!
19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
İsrail Hamas'ı Katar'a sıkıştırdı: Sırada Türkiye olabilir
Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Taksim’de konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı! Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı!
Vatandaş merak ediyor: Benzin, motorin ve LPG bugün kaç TL? Vatandaş merak ediyor: Benzin, motorin ve LPG bugün kaç TL?
Bankalar faiz yarışına girdi! Bankalar faiz yarışına girdi!
Kimya fabrikasında sızıntı paniği Kimya fabrikasında sızıntı paniği