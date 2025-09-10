Dolar ve Euro yükselişte! 10 Eylül 2025 güncel kurlar

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2610’dan tamamlamıştı.

Bugün saat 09.55 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 48,4010’dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,9410’dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ülkedeki iş gücü piyasasında görünenden daha fazla soğumaya işaret ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili gevşeme öngörülerini güçlendirdi.

Öte yandan ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ve Fed’in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı, yatırımcıların odağında yer alıyor.