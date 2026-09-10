Dolar ve euroda 10 Eylül hareketi! İşte Kapalıçarşı anlık döviz kurları

Güne dolar yüzde 0,02, euro yüzde 0,23, İngiliz sterlini ise yüzde 0,25 primle başladı. Yılbaşından bu yana yükseliş eğilimini koruyan kurlarda Kapalıçarşı ve serbest piyasa işlemleri hareketli devam ediyor.

SERBEST PİYASADA ANLIK ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI

10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 09.30 itibarıyla serbest döviz piyasasında kaydedilen veriler:

Dolar (USD/TRY): Alış 48,4923 TL, Satış 48,4975 TL (Günlük değişim: %0,02)

Euro (EUR/TRY): Alış 56,5683 TL, Satış 56,5844 TL (Günlük değişim: %0,23)

Sterlin (GBP/TRY): Alış 65,8513 TL, Satış 65,9073 TL (Günlük değişim: %0,25)

Dün en yüksek 48,4808 TL ve en düşük 48,4572 TL seviyelerini test eden dolar kuru, günü 48,4775 TL seviyesinde tamamlamıştı. Euro ise dün en yüksek 56,5385 TL’yi gördükten sonra kapanışını 56,5150 TL’den yapmıştı.

DOLARIN AYLIK VE YILLIK GETİRİ PERFORMANSI

Amerikan dolarının Türk lirası karşısındaki seyrinde kademeli prim eğilimi sürüyor:

Eylül ayının ilk işlem gününe kıyasla 0,21 TL yükselen dolar, aylık bazda yüzde 0,43 değer kazandı.

43,0312 TL olan 2026 yılbaşı başlangıç değerine göre 5,46 lira artış gösteren kur, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 12,70 getiri sağladı.

Son bir yıllık döneme bakıldığında ise 41,2724 TL seviyesinden 48,4956 TL'ye ulaşarak yıllık bazda yüzde 17,50 oranında prim yaptı.

EURO VE STERLİNDE GÜNCEL KAZANÇ TABLOSU

Avrupa para birimlerinde de aylık ve yıllık bazda yukarı yönlü ivme korunuyor:

Euro Performansı: Eylül başına göre 0,57 TL (%1,02) artan euro, yılbaşı seviyesi olan 50,4706 TL'ye kıyasla 6,10 lira yükselerek yüzde 12,09 değer kazandı. Son bir yılda 48,3050 TL'den 56,5740 TL'ye tırmanan euronun yıllık getirisi yüzde 17,12 oldu.

Sterlin Performansı: Ay başından bu yana 0,58 TL (%0,88) değer kazanan İngiliz sterlini, 57,9551 TL olan yılbaşı seviyesine göre 7,94 lira artışla yüzde 13,70 yükseldi. Bir yıllık grafikte 55,8390 TL'den 65,8925 TL'ye çıkarak yıllık bazda yüzde 18,00 kazanç sundu.