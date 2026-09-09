Dolar ve euroda 9 Eylül hareketliliği! Dolar kaç TL oldu, euro ne kadar?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle dolar düne göre yüzde 0,02, euro ise yüzde 0,17 primle güne başladı. İngiliz sterlini ise 65,74 TL seviyelerinde dengeleniyor.

SERBEST PİYASADA ANLIK ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI

9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 09.30 itibarıyla serbest döviz piyasasındaki anlık rakamlar kayıtlara şöyle yansıdı:

Dolar (USD/TRY): Alış 48,4726 TL, Satış 48,4794 TL (Günlük değişim: %0,02)

Euro (EUR/TRY): Alış 56,4680 TL, Satış 56,4780 TL (Günlük değişim: %0,17)

Sterlin (GBP/TRY): Alış 65,7075 TL, Satış 65,7403 TL (Günlük değişim: %0,16)

Dün en yüksek 48,4716 TL ve en düşük 48,4294 TL seviyelerini test eden dolar kuru günü 48,4656 TL’den kapatmıştı. Euro ise dünü en yüksek 56,4268 TL’yi gördükten sonra 56,3733 TL seviyesinde tamamlamıştı.

DOLARIN AYLIK VE YILLIK GETİRİ PERFORMANSI

Amerikan dolarının Türk lirası karşısındaki orta ve uzun vadeli grafiğinde yükseliş trendi korunuyor:

Eylül ayının ilk gününe kıyasla 0,19 TL artış kaydeden dolar, aylık bazda yüzde 0,39 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değeri olan 43,0312 TL baz alındığında, 2026 yılı genelindeki artış 5,45 lirayı bularak yüzde 12,65 prim sağladı.

Son bir yıllık periyotta ise 41,2609 TL seviyesinden 48,4765 TL'ye çıkan dolar kurundaki toplam yıllık getiri yüzde 17,49 olarak gerçekleşti.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Avrupa para birimleri de TL karşısında değer kazanma eğilimini koruyor:

Euro Performansı: Eylül başına göre 0,47 TL (%0,83) artan euro, yılbaşı seviyesi olan 50,4706 TL'ye kıyasla yüzde 11,89 getiri sağladı. Son bir yılda ise 48,3505 TL'den 56,4716 TL'ye tırmanarak yıllık bazda yüzde 16,80 oranında yükseldi.

Sterlin Performansı: Ay başından bu yana 0,46 TL (%0,70) prim yapan İngiliz sterlini, yılbaşı seviyesi olan 57,9551 TL'ye göre yüzde 13,50 değer kazandı. Son bir yıllık süreçte ise 55,8297 TL'den 65,7765 TL'ye çıkarak yatırımcısına yıllık yüzde 17,82 kazanç sundu.