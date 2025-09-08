Dolar ve Euro’da dalgalanma sürüyor: İşte güncel kurlar

8 Eylül itibarıyla dolar 41,26 TL’den, euro ise 48,40 TL seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

İç ve dış piyasaları etkileyen döviz kurları ve altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni günde Dolar/TL alış 41,2574 TL, satış 41,2649 TL seviyelerinden işlem görürken, Euro/TL aynı saat itibarıyla 48,4037 TL’den alıcı buluyor.