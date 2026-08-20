Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları geldi! İşte 20 Ağustos 2026 canlı döviz kurları

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamikler döviz fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "1 Dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları geldi! İşte 20 Ağustos 2026 canlı döviz kurları
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20 Ağustos 2026 Perşembe sabahı serbest piyasada dolar ve Euro kuru yeni güne hareketli başladı.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Sabah saatleri itibarıyla piyasalardan alınan son verilere göre dolar ve Euro kuru şu seviyelerden işlem görüyor:

Dolar/TL: 47,9364 TL (Alış) / 47,9629 TL (Satış)
Euro/TL: 56,1651 TL

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