Dolar ve Euroda hafta sonu seviyeleri netleşti! 12 Temmuz 2026 döviz kuru fiyatları

Yatırımcıların ve birikimlerini dövizde değerlendiren vatandaşların iç ve dış piyasadaki dengeleri okumak adına yakından takip ettiği dolar ve Euro fiyatları, yeni haftanın öncesinde serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor. Finansal kararlarına yön vermek isteyen binlerce kişi sabahın ilk saatlerinden itibaren "1 Dolar kaç TL oldu?", "Euro bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Hafta sonunun son gününde bankalararası piyasa kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ve serbest döviz bürolarında işlemler anlık fiyatlar üzerinden gerçekleştiriliyor. 12 Temmuz 2026 Pazar günü sabah saat 07:15 itibarıyla piyasalara yansıyan en son döviz kuru rakamları şu şekilde netleşti:

Dolar/TL Alış Fiyatı: 46,9424 TL

Dolar/TL Satış Fiyatı: 47,0434 TL

Euro/TL Satış Fiyatı: 53,7187 TL