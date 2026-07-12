Dolar ve Euroda hafta sonu seviyeleri netleşti! 12 Temmuz 2026 döviz kuru fiyatları

Küresel piyasalardaki makroekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik sinyalleri ve jeopolitik riskler döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euroda hafta sonu seviyeleri netleşti! 12 Temmuz 2026 döviz kuru fiyatları
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Yatırımcıların ve birikimlerini dövizde değerlendiren vatandaşların iç ve dış piyasadaki dengeleri okumak adına yakından takip ettiği dolar ve Euro fiyatları, yeni haftanın öncesinde serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor. Finansal kararlarına yön vermek isteyen binlerce kişi sabahın ilk saatlerinden itibaren "1 Dolar kaç TL oldu?", "Euro bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Hafta sonunun son gününde bankalararası piyasa kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ve serbest döviz bürolarında işlemler anlık fiyatlar üzerinden gerçekleştiriliyor. 12 Temmuz 2026 Pazar günü sabah saat 07:15 itibarıyla piyasalara yansıyan en son döviz kuru rakamları şu şekilde netleşti:

Dolar/TL Alış Fiyatı: 46,9424 TL
Dolar/TL Satış Fiyatı: 47,0434 TL
Euro/TL Satış Fiyatı: 53,7187 TL

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