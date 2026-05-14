Dolar ve Euroda kritik gün! 14 Mayıs Döviz kurları

Piyasalar 14 Mayıs sabahına hareketli bir başlangıç yaptı. Küresel siyasi gelişmelerin gölgesinde döviz kurları yeni zirveleri zorlamaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euroda kritik gün! 14 Mayıs Döviz kurları
Yayınlanma:

Dolar 45,44 TL seviyesinden işlem görürken, Euro 53,36 TL bandına ulaşarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. İşte haftanın kritik gününde canlı döviz verileri ve piyasadaki son durum...


DÖVİZDE YENİ RAKAMLAR: DOLAR VE EURO KAÇ TL?

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve uluslararası ticaret süreçlerindeki belirsizlikler, Euro/TL paritesinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Amerikan Doları ise sabahın ilk saatlerinden itibaren yatay ancak yukarı yönlü bir seyir izliyor.

14 Mayıs 2026 Perşembe sabahında döviz kurları ve altın piyasası, küresel liderlerin Pekin'deki zirvesi ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hareketli bir seyir izliyor.

Döviz piyasasında Amerikan Doları 45,44 TL seviyesinden işlem görürken, Euro 53,36 TL ve İngiliz Sterlini 61,60 TL bandında seyrediyor; İsviçre Frangı 58,15 TL, Çin Yuanı ise 6,70 TL değerinde alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında ise Gram altın 6.831 TL, Çeyrek altın 11.168 TL ve Cumhuriyet altını 44.514 TL seviyelerinden satılırken, ons altın güne 4.677 dolar düzeyinde başladı.

Akaryakıt tarafında ise gece yarısı itibarıyla benzine gelen 1,07 TL'lik zam sonrasında İstanbul Avrupa yakasında benzin 64,95 TL, motorin 67,39 TL ve LPG 33,89 TL oldu; Ankara'da benzin 65,91 TL'ye, İzmir'de ise 66,19 TL'ye yükseldi.

Az önce deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesiAz önce deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesiYurt
dolar Euro
Günün Manşetleri
Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı
Belediye personeli ve şirket sahipleri gözaltında!
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da!
Trump ve Şi "2026 Dönüm Noktası Olsun" dedi
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Ankara’da “değnekçi” operasyonu!
Tanju Özcan hakkında istenen ceza belli oldu
Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı
Netanyahu’nun ziyareti duyuruldu
Çok Okunanlar
Yatırımcılar dikkat! Kritik zirve öncesi altında son durum Yatırımcılar dikkat! Kritik zirve öncesi altında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 14 Mayıs Perşembe Gazete manşetleri 14 Mayıs Perşembe
Fenerbahçe’de seçim tarihi öne çekildi! Fenerbahçe’de seçim tarihi öne çekildi!
Sürücülere gece yarısı şoku! Benzine zam geldi Sürücülere gece yarısı şoku! Benzine zam geldi