Dolar ve Euroda kritik gün! 14 Mayıs Döviz kurları

Dolar 45,44 TL seviyesinden işlem görürken, Euro 53,36 TL bandına ulaşarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. İşte haftanın kritik gününde canlı döviz verileri ve piyasadaki son durum...



Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve uluslararası ticaret süreçlerindeki belirsizlikler, Euro/TL paritesinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Amerikan Doları ise sabahın ilk saatlerinden itibaren yatay ancak yukarı yönlü bir seyir izliyor.

14 Mayıs 2026 Perşembe sabahında döviz kurları ve altın piyasası, küresel liderlerin Pekin'deki zirvesi ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hareketli bir seyir izliyor.

Döviz piyasasında Amerikan Doları 45,44 TL seviyesinden işlem görürken, Euro 53,36 TL ve İngiliz Sterlini 61,60 TL bandında seyrediyor; İsviçre Frangı 58,15 TL, Çin Yuanı ise 6,70 TL değerinde alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında ise Gram altın 6.831 TL, Çeyrek altın 11.168 TL ve Cumhuriyet altını 44.514 TL seviyelerinden satılırken, ons altın güne 4.677 dolar düzeyinde başladı.

Akaryakıt tarafında ise gece yarısı itibarıyla benzine gelen 1,07 TL'lik zam sonrasında İstanbul Avrupa yakasında benzin 64,95 TL, motorin 67,39 TL ve LPG 33,89 TL oldu; Ankara'da benzin 65,91 TL'ye, İzmir'de ise 66,19 TL'ye yükseldi.