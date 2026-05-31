Dolar Ve Euro'da pazar tabelası! 31 Mayıs 2026 Dolar ve Euro bugün kaç TL oldu?

Haftanın son gününde ekonomik ve finansal kararlarını gözden geçiren vatandaşlar ile yatırımcılar, güne başlarken arama motorlarında "1 Dolar kaç TL oldu?", "Euro bugün ne kadar?" sorularına yoğun şekilde yanıt arıyor.

Piyasaların kapalı olduğu 31 Mayıs 2026 Pazar günü sabah saatleri (07:49) itibarıyla serbest piyasada ve ekranlarda yer alan güncel Dolar/TL ve Euro/TL seviyeleri şu şekildedir:

31 Mayıs 2026 Güncel Döviz Fiyatları

Dolar / TL Satış Fiyatı: 45,9081 TL

Euro / TL Satış Fiyatı: 53,3821 TL

Yeni Hafta Öncesi Gözler Küresel Gündemde

Hafta sonu olması sebebiyle işlem hacminin düşük olduğu döviz piyasasında, Dolar 45,90 TL bandının hemen üzerinde dengelenirken; Euro ise 53,38 TL seviyelerinde stabil bir görünüm sergiliyor.

Finans analistleri, özellikle gümüş piyasasında uluslararası bankalardan gelen yüksek oynaklık uyarıları, altın fiyatlarındaki tarihi rekorlar ve ABD ile İran hattındaki diplomatik gelişmelerin, pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte döviz kurları üzerinde de yeni bir hareketlilik yaratabileceğini belirtiyor. Döviz borcu olanların ve ithalat/ihracat takibi yapan yatırımcıların, pazartesi sabahı oluşacak ilk serbest piyasa makas aralıklarına dikkat etmesi gerektiğinin altı çiziliyor.