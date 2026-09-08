Dolar ve euroda sabah hareketliliği! 8 Eylül Salı canlı döviz kurları: Euro ve dolar ne kadar oldu?

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PİYASALARDA 8 EYLÜL HAREKETLİLİĞİ: DOLAR VE EURO GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI! DOLAR ENDEKSİ VE DÖVİZDE ANLIK RAKAMLAR

Döviz kurları yeni haftanın ikinci işlem gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz ve para politikası belirsizlikleri dolar endeksini 99,2 seviyesinde güçlü tutarken, iç piyasada hem dolar/TL hem de euro/TL cuma günkü kapanış seviyelerinin üzerine çıktı. Sabahın ilk işlemlerinde dolar 48,45 TL bandına yerleşirken, euro 56,39 TL sınırını test etti.

FED BELİRSİZLİĞİ DOLAR ENDEKSİNİ GÜÇLÜ TUTUYOR

Küresel ölçekte doların performansını ölçen DXY endeksinde temkinli bekleyiş sürüyor:

ABD dolarının altı majör para birimi (euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu) karşısındaki gücünü gösteren dolar endeksi, haftaya yatay bir başlangıç yaparak 99,2 seviyelerinde dengelendi.

Fed'in faiz patikasına dair makroekonomik sinyallerin beklenmesi, küresel piyasalarda dolar talebini diri tutmaya devam ediyor.

8 EYLÜL 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI VE HAFTALIK DEĞİŞİM

Serbest piyasada sabah 09.00 itibarıyla kaydedilen anlık veriler ve önceki kapanış rakamları şöyle şekillendi:

Dolar/TL:

4 Eylül Cuma kapanışı: 48,4380 TL

8 Eylül Salı (09.00): 48,4575 TL

Euro/TL:

4 Eylül Cuma kapanışı: 56,2533 TL

8 Eylül Salı açılış: 56,2848 TL

8 Eylül Salı (09.00): 56,3984 TL