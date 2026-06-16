Dolar Ve Euroda son durum! 16 Haziran bugün döviz kurları ne kadar oldu?

Serbest döviz piyasalarından alınan siber veri akışına göre, 16 Haziran 2026 Salı günü saat 09:30 itibarıyla kurlarda tescil edilen alış ve satış rakamları netleşti.

İşte serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatlarındaki anlık durum:

16 Haziran 2026 Salı Güncel Döviz Kurları

Döviz tescil merkezleri ve Kapalıçarşı veri kanallarından alınan saat 09:30 seansı canlı rakamları şu şekildedir:

Dolar (USD/TRY):

Alış: 46.2931 TL

Satış: 46.3046 TL

Güne Değişim Oranı: %0.02 (Hafif yükseliş)

Euro (EUR/TRY):

Alış: 53.6428 TL

Satış: 53.6611 TL

Güne Değişim Oranı: %-0.07 (Hafif düşüş)

İngiliz Sterlini (GBP/TRY):

Alış: 62.0539 TL

Satış: 62.0736 TL

Güne Değişim Oranı: %-0.06 (Hafif düşüş)

Döviz Kurlarının Aylık Ve Yıllık Performans Analizi

Yatırımcılar için siber finans dökümanlarında tescil edilen orta ve uzun vadeli getiri oranları, paranın yönünü tayin etmeye devam ediyor. İşte kurların dönemsel tescil karnesi:

Doların Grafik Geçmişi

Aylık Değişim: Haziran ayının ilk gününe kıyasla Dolar 0.40 TL artarak %0.87 değer kazandı.

Yılbaşından Bu Yana: 43.0312 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre Dolar 3.27 lira prim yaptı ve %7.59 oranında yükseldi.

Yıllık Performans: Son bir yıllık siber süreçte Dolar; 39.3480 liradan 46.2988 liraya tescillenerek %17.66 değer kazancı yaşadı.

Euronun Grafik Geçmişi

Aylık Değişim: Euro, Haziran ayının ilk işlem gününe göre 0.24 TL artışla %0.45 değer kazandı.

Yılbaşından Bu Yana: 50.4706 TL olan Ocak ayı başlangıç baremine göre Euro 3.18 lira artarak %6.30 oranında tescillendi.

Yıllık Performans: Son bir yıla göre Euro; 45.5316 liradan 53.6519 liraya fırlayarak yatırımcısına %17.83 kazanç sağladı.

Sterlinin Grafik Geçmişi

Aylık Değişim: İngiliz para birimi bu ayın başına göre 0.27 TL artışla %0.43 değerlendi.

Yılbaşından Bu Yana: 57.9551 TL olan yılbaşı açılış değerine göre Sterlin 4.11 lira artarak %7.09 yükseliş tescil etti.

Yıllık Performans: Son bir yılda Sterlin; 53.4629 liradan 62.0637 liraya tescil edilerek %16.09 oranında değer kazandı.