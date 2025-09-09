Dolar ve Euroda son durum: 9 Eylül anlık döviz kurları açıklandı

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve euro kurlarında dalgalanmalara neden oluyor.

Dolar 41,27 liradan, euro ise 48,65 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar döviz kurlarındaki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,1528, satışta 41,3177 lira olarak açıkladı. Önceki gün ise alışta 41,0682, satışta 41,2328 lira seviyeleri geçerliydi.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1747, sterlin/dolar paritesi 1,3541 ve dolar/yen paritesi 147,627 düzeyinde gerçekleşti.

📈 BUGÜNÜN ANLIK KURLARI

Yeni günde Dolar/TL 41,1997 (alış) – 41,2751 (satış) seviyesinden işlem görürken, euro/TL ise 48,6533 seviyelerinde seyrediyor.

