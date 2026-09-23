Dolar ve euroda son durum ne? 23 Eylül Çarşamba sabahı piyasalarda güncel döviz fiyatları

Dolar güne hafif yükselişle başlarken, euro ve sterlin yatay seyrini sürdürüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (23 EYLÜL 2026 - SAAT 09:30)

Dolar / TL: Alış 48,8360 TL, Satış 48,8394 TL (Günlük değişim: % +0,11)

Euro / TL: Alış 55,8304 TL, Satış 55,8428 TL (Günlük değişim: % -0,10)

Sterlin / TL: Alış 65,0698 TL, Satış 65,1004 TL (Günlük değişim: % -0,05)

Dün dolar günü 48,7843 TL'den tamamlarken, euro ise 55,8842 TL seviyesinden kapatmıştı.

DÖVİZDE AYLIK VE YILLIK PERFORMANS TABLOSU

Yıl başından bu yana ve son bir yıllık periyotta döviz kurlarındaki değişim oranları:

Dolar: Yılbaşı başlangıç değerine (43,0312 TL) göre yüzde 13,49 değer kazanırken; son bir yılda 41,40 TL seviyesinden 48,83 TL'ye yükselerek yüzde 17,94 oranında artış kaydetti.

Euro: Yılbaşına göre yüzde 10,62 değer kazanarak 50,47 TL'den 55,83 TL seviyesine ulaştı.

Sterlin: Yılbaşından bu yana yüzde 12,26 değer artışı yaşayarak 65 TL sınırını aştı.