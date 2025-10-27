Dolar vurdu, altın düştü! 27 Ekim 2025 Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Son iki aydır kesintisiz yükselen altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yönünü aşağı çevirmişti. Haftanın ilk işlem gününde de gerileme sürerken, yatırımcılar "Düşüş devam edecek mi?" sorusunun yanıtı için bu hafta Fed'in faiz kararı ve kritik Trump-Şi görüşmesine kilitlendi.
Altın fiyatları "27 Ekim 2025 Pazartesi" günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve "döviz" kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşandığı gözlemleniyor. Altın fiyatlarındaki canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ZAYIFLADI
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının gerilediği bildirildi. Bu düşüşte, doların güçlenmesi ve ABD–Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair gelen sinyaller etkili oldu. Bu iki gelişme, "güvenli liman" talebini zayıflattı.
İKİ AYLIK YÜKSELİŞ GEÇEN HAFTA DURDU
Son iki ayda aralıksız bir yükseliş gösteren altın fiyatları, bilindiği gibi geçtiğimiz hafta yönünü "aşağı" çevirmişti. Piyasalar, bu hafta "Fed’in faiz kararı" ve "Trump–Şi" görüşmesine odaklanmış durumda.
Bu gelişmeler yaşanırken, küresel piyasalarda değerli metal, ABD’de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla düşüşünü sınırladı. Enflasyon verisi, "faiz indirimi" beklentilerini güçlendirdi ve bu durum altının daha fazla değer kaybetmesinin önüne geçti.
Piyasalardaki bu gerilemenin ardından, "Peki çeyrek altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?" ve "Yarım altın bugün kaç TL?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 27 Ekim altın fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 5.475,1330 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 8.954,4300 TL
Yarım altın satış fiyatı: 17.942,50 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.161,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.762,4900 TL
Gremse altın satış fiyatı: 95.256,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.114,21 dolar