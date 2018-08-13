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Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Bir önceki hafta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarıyla gerileyen dövizler ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmasıyla tarihi rekor seviyelere yükselmişti.

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, haftaya erken işlemlerde artışla başladı.

Erken işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.4461 ve en yüksek 7.1105 lirayı gördükten sonra 6.64 - 6.65 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3617 ve en yüksek 8.1253 lirayı gördükten sonra 7.59 – 7.60 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2296 lira ve en yüksek 9.0646 lirayı gördükten sonra 8.50 – 8.51, lira aralığında,

- Gram altın 258,7 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.732 liradan işlem görüyor

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