Amerika ile Türkiye arasındaki Papaz Brunson krizi ve yaptırımların kura etkisi sürüyor. Dolar gün içinde 5 lira 30 kuruş seviyesini gördü.

Kur, Amerika ile Türkiye arasındaki diplomatik krize endekslendi. "Casusluk" iddiasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'un tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi ve yaptırımlarla yeniden alevlenen dolar gün içinde 5 lira 30 kuruş seviyesine kadar yükseldi.



Dolar kuru, Amerika'ya heyet gideceği haberlerinin ardından 5 lira 17 kuruş seviyesinde dengelenmişti. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan "ön mutabakat" haberleriyle ilgili yapılan olumsuz açıklamalar doları hareketlendirdi. Dolar 5 lira 30 kuruş seviyesine çıktı.



Piyasalar radarını siyasi gelişmelere kilitledi. Türkiye'den Amerika'ya giden heyetin bugün görüşmelere başlaması bekleniyor.



Uzmanlara göre Amerika Başkanı Donald Trump'ın "İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacakları" açıklaması da Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttırıyor. Zira, uzmanlar bu açıklamanın Türkiye'yi de etkileyeceği düşüncesinde.



ulusal.com.tr

