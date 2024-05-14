Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam

Küresel bankalar, yıl sonu dolar tahminleri konusunda ardı ardına açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son dakika gelişmesi olarak, HSBC'den dolar kuru ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bankanın açıklamasında, yıl sonu dolar tahminine yer verildi.

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Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam - Resim: 1

Türkiye'de yükselen enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmaları da sürdürüyor.

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Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam - Resim: 2

Ülke piyasasında dolar 32.20 kuruştan işlem görürken, bazı bankalar yıl sonu döviz kuru beklentilerini açıklıyor.

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Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam - Resim: 3

İngiltere merkezli HSBC, Türkiye ekonomisi üzerine değerlendirmeler yaparak yıl sonu dolar tahminini duyurdu.

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Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam - Resim: 4

TL Açıklamasını güncelleyen banka, dolar kurunun yıl sonunda çok da yükselmeyeceğini bildirdi.

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