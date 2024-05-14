Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam
Küresel bankalar, yıl sonu dolar tahminleri konusunda ardı ardına açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son dakika gelişmesi olarak, HSBC'den dolar kuru ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bankanın açıklamasında, yıl sonu dolar tahminine yer verildi.
Türkiye'de yükselen enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmaları da sürdürüyor.
Ülke piyasasında dolar 32.20 kuruştan işlem görürken, bazı bankalar yıl sonu döviz kuru beklentilerini açıklıyor.
İngiltere merkezli HSBC, Türkiye ekonomisi üzerine değerlendirmeler yaparak yıl sonu dolar tahminini duyurdu.
TL Açıklamasını güncelleyen banka, dolar kurunun yıl sonunda çok da yükselmeyeceğini bildirdi.