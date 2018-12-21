Ekonomist Yasin Alıcı yazdı...

FED kararı sonrasında gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında değer kazanırken,TL pozitif ayrışmıştı.Bugün de sabah saatlerinde 5.25 seviyelerinde olan dolar,şu saatlerde 5.30 un üzerinde işlem görüyor.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven endeksi,aralık ayında bir önceki aya göre %2.3 oranında azaldı.Kasım ayında 59.6 olan endeks,aralık ayında 58.2 oldu.



USD/TRY kontratlarını incelediğimde;aralık ayı kontratlarında 871.168 açık kontrat dikkat çekici.



Günlük açık pozisyon değişimindeki 4.293 rakamı bize kontratın hala yukarı yönlü fiyatlanma eğiliminde olduğunu gösteriyor.



Dolarda 5.30 destek noktası çok önemli durumda.5.30 destek seviyesi altındaki günlük kapanışlara baktığımda;FED kararı sonrası sadece 1 gün 5.22 den kuvvetli bir alış geldi;şuanda 5.32’ler test ediliyor.5.30 üzerinde günlük kapanış yapması önemli geçilmesi durumunda.



5.40’lara uzanan volatil,sert bir hareket ardından 1 günlük dinlenme ve tekrar 5.50 bandını zorlayabilir.



Noel sebebiyle ABD piyasaları kapalı olacağından,önemli bir piyasa haberi olmazsa eğer ABD’nin Suriye’den çekilme haberinin dolar üzerine fiyatlandığını düşünüyorum.



Geri çekilmelerde 5.25 altında 2 günlük kapanış yaparsa,5.15’ler test edilebilir.Ancak;yıl sonu olması itibari ile hem ödemeler dengesi,ithalat,ihracat,döviz talebi ve yıl sonu kapanacak olan pozisyonların olması sebebiyle doların 5.35 altında yılı tamamlaması zor gibi.





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