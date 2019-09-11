Dolar yükseliyor! 11 Eylül 2019 Çarşamba dolar TL kuru ne kadar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PKK) toplantısı öncesi dolarda son dakika hareketlenmeleri yaşanıyor. Bir süredir yükselişte olan dolar, bu yönde devam ederek 5.80'e dayandı. Dolarla ilgili son dakika haberleri takip ediliyor
EKONOMİ 11.09.2019, 10:20
Geçtiğimiz hafta 5.65 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL kuru, 5 gündür üst üste yükselişini sürdürdü ve 5.80 seviyelerine çok yaklaştı.
Dünya gazetesinin haberine göre, Kapalıçarşı'da 1 dolar 5.7910 liradan el değiştirirken euro/TL ise 6.3985 liradan alıcı buluyor. Sterlin/TL 7.1555 liradan satılıyor.
Yatırımcıların dikkati Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günkü toplantısına çevrildi. ECB'nin bu toplantıda faizleri düşürmesi bekleniyor. ECB, Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararları öncesinde küresel risk iştahının yönünü belirleyebilir.
ulusal.com.tr
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