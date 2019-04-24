Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,8570 liradan, avro 6,5720 liradan güne başlamıştı. Dolar, 5.88'in üzerine çıktı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,10 dolardan işlem görüyor. Merkez Bankası brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 390 milyon dolar düşüş gösterdi ve 19 Nisan itibarıyla 75,57 milyar dolar oldu. Altın rezervi 20,38 milyar dolar oldu(Önceki $20,85Mlr) Toplam rezerv 95,95 milyar dolar oldu

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8570 liradan, avro 6,5720 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,8550 liradan alınan dolar, 5,8570 liradan satıldı.



Dolar, 5.88'in üzerine çıktı.



6,5700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5720 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8370 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5480 lira olmuştu.



Piyasaların gündeminde ise ABD'nin İran'a yaptırımları ve petrol fiyatları var.



ABD Başkanı Trump, İran'a uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bazı ülkelere istisna tanınan petrol ithalatı serbestisinin uzatılmayacağını duyurdu. Buna göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler İran'dan petrol ithalatını kısa süre içinde durdurmamaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.



BRENT PETROLÜN VARİLİ, 74.10 DOLAR



Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,10 dolardan işlem görüyor.



Dün 74,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 74,34 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 74,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,96 dolardan alıcı buldu.



Brent petrol dün, ABD'nin daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasının ardından yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 74,65 dolardan işlem görmüştü.



Öte yandan küresel piyasalarda tedarik endişesinin olmadığına yönelik açıklamalar ile ABD'nin arz sıkıntısını Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden telafi edeceğini açıklanması piyasalarda fiyatların yükselişini baskıladı.



Uluslararası Enerji Ajansından dün yapılan açıklamada, petrol piyasalarında yeterli miktarda petrol üretimi olduğu ve yedek üretim kapasitesinin tatmin edici seviyelerde izlediği belirtildi.



Brent petrolde teknik olarak 74,30 ila 74,44 dolar aralığının direnç, 74,02 ila 74,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ



Merkez Bankası brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 390 milyon dolar düşüş gösterdi ve 19 Nisan itibarıyla 75,57 milyar dolar oldu. Altın rezervi 20,38 milyar dolar oldu(Önceki $20,85Mlr) Toplam rezerv 95,95 milyar dolar oldu.



ulusal.com.tr