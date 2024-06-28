Dolar'da baskı sürüyor! Yükseliş gelecek mi gelecek?
Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Kararın ardından dolar kuru yükselişe geçti. Doların yükselmeye devam edip etmeyeceği ve yıl sonunda kaç TL olacağı merak konusu. 28 Haziran 2024 itibarıyla güncel döviz kurları: Dolar, Euro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı…
Editör: Mert Sagit
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Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Kararın ardından dolar kuru yükselişe geçti.
Doların yükselmeye devam edip etmeyeceği ve yıl sonunda kaç TL olacağı merak konusu. 28 Haziran 2024 itibarıyla güncel döviz kurları: Dolar, Euro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı…
Merkez Bankası, beklentilere uygun olarak faiz oranını yüzde 50’de sabit bıraktı. Kararın ardından Bankalararası Piyasada dolar kuru 32,95 TL'ye yükselirken, Kapalıçarşı’da 33 TL seviyesine ulaştı.
İlk yükselişin ardından yüzde 0,30 oranında değer kaybeden dolar, 32,91 TL'den işlem görmeye başladı. Euro 35,17 TL, İngiliz Sterlini 41,52 TL, İsviçre Frangı ise 36,49 TL seviyelerinde alıcı buluyor.