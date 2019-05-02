Dolar/TL kuru, 6 liraya yakın durumda hareket ediyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra kur 5.95'in üstünü görmüştü. Dün Fed'in kararı öncesinde 5.94 lira civarında olan dolar, bugün güne 5.97 liradan başladı. Fed, faiz oranlarını değiştirmedi, harcamalar ve enflasyonun yavaşladığına işaret etti

İstanbul serbest piyasada dolar 5,97 liradan, avro 6,6970 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,9630 liradan alınan dolar, 5,97 liradan satılıyor.



6,6950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6970 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9550 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6900 lira olmuştu.



FED NE KARAR ALMIŞTI



Fed üyeleri, dün sonra eren 2 günlük toplantıda faiz oranlarının değiştirilmemesine karar verdi ve bazı alanlarda ekonomik aktivitenin yılın ilk çeyreğinde yavaşladığını not etti.



ulusal.com.tr