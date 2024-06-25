Dolarda kader günü geliyor mu? Dolar neden yükseldi?

Bu hafta, 27 Haziran 2024 Perşembe günü, Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak ve dolar için kritik bir gün olacak. Analistler, bu ay bir değişiklik yapılmayacağını öngörürken, Aralık ayında bir faiz indirimi beklentisi dile getiriliyor.