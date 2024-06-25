Dolarda kader günü geliyor mu? Dolar neden yükseldi?
Bayram tatilinin ardından dolar yükselişe geçti. Haftanın ikinci gününde doların değeri ne kadar? Dolar kuru artacak mı? Dolar neden yükseldi? 25 Haziran 2024 tarihli güncel döviz kurları: Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğerleri.
Editör: Mert Sagit
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Dolar kurundaki ani dalgalanma devam ediyor. Aylarca 32 lira seviyelerinde kalan dolar, 33 liraya ulaştı. Euro ise 35,42 TL’den işlem görüyor.
Bu hafta, 27 Haziran 2024 Perşembe günü, Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak ve dolar için kritik bir gün olacak. Analistler, bu ay bir değişiklik yapılmayacağını öngörürken, Aralık ayında bir faiz indirimi beklentisi dile getiriliyor.
DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?
Amerikan yatırım bankası JP Morgan, Dolar kurundaki yükselişin kontrollü bir yükseliş olduğunu belirterek Merkez Bankası küresel piyasalardaki Carry Trade akımlarındaki sıkışmadan kaynaklı dolar TL’deki yükseliş baskısını yönetme kabiliyetine sahip olduğunu açıkladı
JP Morgan’ın yıl sonu dolar tahmini 35.50 TL Mart 2025 yılında 37,5 TL olarak açıkladı.