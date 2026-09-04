Dolarda sert fren! 4 Eylül son dakika döviz kurları

Hafta başında 5.83 seviyelerinde tutunmaya çalışan Dolar/TL, kademeli düşüşün ardından 4 Eylül işlemlerinde 5.65 bandına kadar çekildi. Küresel piyasalarda dolar endeksinin (DXY) 99 puanın altına inmesi ve 10 yıllık gösterge tahvil getirisinin 40 baz puandan fazla gerilemesi TL varlıklardaki değer kazanımını destekledi.

ENFLASYON YÜZDE 15'E İNDİ: MERKEZ BANKASI'NA FAİZ İNDİRİMİ İÇİN GENİŞ MANEVRA ALANI

Ağustos ayında TÜFE'nin piyasadaki yüzde 1,4 - 1,5 beklentisine karşın yüzde 0,86 artış kaydetmesiyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 15 seviyesine çekildi:

TCMB Beklentisi: Yüzde 19,75 olan politika faizi ile yüzde 15'e gerileyen enflasyon arasındaki reel faiz marjı açıldı. Analistler, baz etkisiyle düşüşünü sürdürmesi beklenen enflasyon tablosunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Eylül Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi için elini rahatlattığını belirtiyor.

İndirim Tahmini: Piyasa aktörleri, 12 Eylül toplantısında TCMB'den 200 ila 250 baz puanlık bir faiz indirimi adımı gelebileceğini fiyatlıyor.

PİYASALARDA 4 EYLÜL TABLOSU: DÖVİZ VE ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Dolar/TL: Güne 5.7250 seviyesinden başlayan kur, artan TL talebiyle günün ilk saatlerinde 5.65 seviyesini test etti.

Euro/TL: 6.30 sınırının altına sarkarak 6.20 bandını zorlamaya başladı.

Emtia Piyasası: Ons altının 1.545 dolar düzeyine çekilerek kâr satışı yapmasıyla birlikte gram altın 284 TL bandına geriledi.

Piyasalarda kısa vadede ABD'den gelecek istihdam verileri ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları izlenirken, ana odağın 12 Eylül'deki TCMB faiz kararı olduğu kaydedildi.