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Dolarda son durum (8 Şubat 2018 dolar fiyatları)

Dolar bankalararası piyasalarda 3,82'nin üzerine çıktı.

Dolarda son durum (8 Şubat 2018 dolar fiyatları)

ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı eğilimiyle dolar/TL yükseldi.

Dün günü 3,78'li seviyelerden tamamlayan dolar/TL bugün 3,82'nin üzerine çıktı. Euro/TL de 4,67 civarında işlem görüyor.

TL'nin seyrinde ABD başta olmak üzere küresel piyasaların belirleyici olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda dolar, eurodaki zayıf seyir ve yüksek ABD tahvil getirilerinden destek bularak başlıca para birimleri karşısında son zamanların dip seviyelerinin üzerinde seyrediyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,81 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin kırılması durumunda 3,85'in gündeme gelebileceğini, 3,7510 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Etiketler; #kapalıçarşı #istanbul #avro #dolar
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