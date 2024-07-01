Dolarda son hamle mi geliyor! 48 Lira...
Dolar kuru 33 lirayı test ettikten sonra geriledi. Yatırımcılar, doların ne zaman zirveye ulaşacağını merak ederken, dolar üzerindeki baskı devam ediyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla haftanın ilk gününde dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurları şu şekilde:
Dolar kuru 33 lirayı aşmasının ardından Türkiye’nin gri listeden çıkması ile birlikte 32 liraya geriledi.
Türkiye’ye gelecek sıcak paranın artması ve Merkez Bankası’nın rezervlerine devam etmesi ile birlikte dolar üzerinde TL baskısı devam ediyor.
Dolar kuru aylardır yerinde sayması yabancı yatırımcıyı ve yerli yatırımcıyı Türk Lirasına çekti. Kapalıçarşı'da dolar 32,68 TL, Euro 35,14 TL, İngiliz Sterlini 41,33 TL, İsviçre Frangı ise 36,23 TL'den güne başladı.