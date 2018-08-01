Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde dolar 4,9990 bandına yükselerek yeni bir rekora imza attı.

Yüksek enflasyon ve güçlü ABD doları ile mücadele eden Türkiye’de dolar tarihi rekoruna çok yakın. Dolar/TL bugün 4.99’un üzerini gördü.



Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine ilişkin endişeler, yüksek enflasyon riskinin yanı sıra dolarda küresel güçlü seyrin etkisiyle TL’nin dolar karşısındaki

değer kaybı sürüyor. Dolar/TL’de bugün 4.90 seviyesinin üzerinde nispeten dar bir bantta hareket gözlenirken, piyasalar bu akşam saat 21:00’de açıklanacak olan Fed faiz toplantısı sonuçlarını bekliyor. Fed’in faiz oranlarını sabit tutması ve bu yıl iki kez daha artırıma gitmesi bekleniyor.



Merkez Bankası (TCMB) 2018 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini TL’deki değer kaybı ve gıda fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı 5 puan artırarak yüzde 13.4’e yükseltirken, Başkan Murat Çetinkaya enflasyon tahminlerden belirgin sapma olması halinde “tereddüt etmeden” ek sıkılaştırma yapılacağı sözü verdi.

Dolar/TL ise 5.00 barajına yakın bir seyir izliyor. Saat 19:30 itibariyle dolar/TL 4,9930’dan işlem gördü.



Euro/TL aynı saat itibariyle 5,8290’dan işlem gördü.



Dolar, saat 20.26 itibariyle 5.0102 seviyelerinde seyrediyor.



