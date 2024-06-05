Doların fiyatı 18 TL birden değişecek Kritik tarih belli oldu

Parası olan kişiler, yatırım araçlarının nasıl performans gösterdiğini izliyor. Uzun zamandır durağan olan dolarda ani bir hareketlenme yaşanınca yatırımcılar şaşkınlık yaşadı. Tanınmış ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.

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Doların fiyatı 18 TL birden değişecek Kritik tarih belli oldu - Resim: 1

Ekonomi yönetimi, yatırım araçları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

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Doların fiyatı 18 TL birden değişecek Kritik tarih belli oldu - Resim: 2

Merkez Bankası'nın aylardır dolar kurunu baskılaması nedeniyle dolar 32 lira seviyesinde sabit kalmıştı. 

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Doların fiyatı 18 TL birden değişecek Kritik tarih belli oldu - Resim: 3

Ancak, küçük yatırımcıyı endişelendiren bir hamle sonrasında borsada düşüşler meydana geldi. Bu düşüşlerin nedeni olarak borsada vergi uygulanacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Dolar kuru ise 32,60 liraya kadar yükseldi.

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Doların fiyatı 18 TL birden değişecek Kritik tarih belli oldu - Resim: 4

'SONBAHARI BEKLEMEDEN KUR YUKARI'

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, borsaya gelecek vergilendirmenin büyük düşüşün habercisi olabileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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