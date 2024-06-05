Doların fiyatı 18 TL birden değişecek Kritik tarih belli oldu
Parası olan kişiler, yatırım araçlarının nasıl performans gösterdiğini izliyor. Uzun zamandır durağan olan dolarda ani bir hareketlenme yaşanınca yatırımcılar şaşkınlık yaşadı. Tanınmış ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.
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Ekonomi yönetimi, yatırım araçları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Merkez Bankası'nın aylardır dolar kurunu baskılaması nedeniyle dolar 32 lira seviyesinde sabit kalmıştı.
Ancak, küçük yatırımcıyı endişelendiren bir hamle sonrasında borsada düşüşler meydana geldi. Bu düşüşlerin nedeni olarak borsada vergi uygulanacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Dolar kuru ise 32,60 liraya kadar yükseldi.
'SONBAHARI BEKLEMEDEN KUR YUKARI'
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, borsaya gelecek vergilendirmenin büyük düşüşün habercisi olabileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.