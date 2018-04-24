Geçen hafta açıklanan erken seçim kararı sonrası 4 lira sınırına kadar inen dolar/TL'de düşüş kalıcı olmazken, kur bu sabah yeniden 4.1015 seviyelerine yükseldi.

Geçen hafta erken seçim haber öncesinde 4.10 lira seviyesinde hareket eden dolar kuru haber sonrasında düşüşe geçerek haftayı kayıpla kapattı. Kur, 4.05’e kadar düşerken euro ise 5 liranın altına geriledi.



Ancak 4 lira sınırına kadar yaşanan düşüş kalıcı olmadı ve kuru yeniden 4.10 TL'li seviyelere yükseldi. Dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 4.1015 seviyesinde yer aldı.



Euro/TL 5.0090'dan el değiştirirken, euro/dolar 1.20-210 seviyesinde bulunuyor.



Brent petrol 74.88, altının ons fiyatı da 1236.55 dolardan işlem görüyor.



Bu hafta dolar kurunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararı önsesinde sakin hareket etmesi bekleniyor.