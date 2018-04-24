Dolar 4.10'un üzerinde
Dolar 4.10'un üzerinde
Toronto'da araç yayaların arasına daldı
Toronto'da araç yayaların arasına daldı
Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gözaltı
Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gözaltı
CHP adaylarını ikiye düşürdü! İşte o isimler
CHP adaylarını ikiye düşürdü! İşte o isimler

Dolar/TL, 4.10'un üzerinde

Geçen hafta açıklanan erken seçim kararı sonrası 4 lira sınırına kadar inen dolar/TL'de düşüş kalıcı olmazken, kur bu sabah yeniden 4.1015 seviyelerine yükseldi.

Dolar/TL, 4.10'un üzerinde

Geçen hafta erken seçim haber öncesinde 4.10 lira seviyesinde hareket eden dolar kuru haber sonrasında düşüşe geçerek haftayı kayıpla kapattı. Kur, 4.05’e kadar düşerken euro ise 5 liranın altına geriledi.

Ancak 4 lira sınırına kadar yaşanan düşüş kalıcı olmadı ve kuru yeniden 4.10 TL'li seviyelere yükseldi. Dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 4.1015 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL 5.0090'dan el değiştirirken, euro/dolar 1.20-210 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrol 74.88, altının ons fiyatı da 1236.55 dolardan işlem görüyor.

Bu hafta dolar kurunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararı önsesinde sakin hareket etmesi bekleniyor. 

Etiketler; #dolar #Türk lirası #Altın #brent petrol #Euro
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.