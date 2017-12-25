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Dolar/TL 7 haftanın en düşüğünde

Dolar/TL, yılın son haftasının açılışında 3,8070 ile 3 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL 7 haftanın en düşüğünde

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 3,8070 ile yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Yılın son haftasının açılışında 3,8070 ile 3 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 3,8100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 4,5250 ve sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla artışla 5,1010 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatili dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu belirterek, kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in önemli destek konumunda olduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 3,85'in ise direnç konumuna geldiğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Türk lirası
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