Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7310 seviyesinde dengelendi.

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Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7310 seviyesinde dengelendi.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, akşam saatlerinde 3,76 seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 3,7418'den tamamlamıştı.



Dolar/TL bugüne düşüşle başlaması sonrasında saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 3,7310 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kaybederek 4,3918'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 azalışla 4,8996'dan işlem görüyor.



Analistler, yurt içinde ekim ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında Almanya'da IFO endeksleri, İngiltere'de 3. çeyrek büyüme ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtiyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için adı geçen kişilerle ilgili yapılacak açıklamaların da döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7630 seviyesinin direnç, 3,70 ve 3,68 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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