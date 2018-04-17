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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 4,0780 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından 4,0780 seviyesinde işlem görüyor

Küresel piyasalarda Suriye kaynaklı jeopolitik risk algısı hafiflerken, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiği görüldü. Dün dolar/TL, 4,1199'u görse de günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 4,0966'dan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan ve 4,0760'a kadar gerileyen dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,38 azalışla 4,0780'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 5,0619'dan, , sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,8632'den işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde şubat ayı konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de inşaat izinleri, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0560 ve 4,0220 seviyelerinin destek konumuna geldiğini bildiren analistler, olası yükselişlerde 4,10'un direnç olarak izleneceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Türk lirası
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