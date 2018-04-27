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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 4,0710 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL güne düşüşle başladı

Doların diğer para birimleri karşısında değer kazancı dün devam ederken, dolar/TL 4,0579-4,0868 bandında hareket etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 4,0716'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yatay bir seyirle 4,0710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 azalışla 4,9261'den, sterlin/TL de yüzde 0,03 düşüşle 5,6694'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD ve İngiltere'de açıklanacak ilk çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,00 seviyesinin psikolojik destek konumunda olduğunu, 4,10 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Türk lirası
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