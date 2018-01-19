Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından 3,7755 seviyesinde dengelendi.

TCMB'nin dün beklentiler doğrultusunda faiz değişikliğine gitmemesine karşın karar metninin analistler tarafından "şahin" olarak değerlendirilmesiyle sert düşen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 3,7747'den tamamladı.



Dolar/TL, dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yatay bir başlangıç yaptı ve saat 09.25 itibarıyla 3,7755 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 4,6320, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 5,2550'den işlem görüyor.



Analistler, TCMB'nin karar metninde yer alan "Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesinin sıkı para politikası duruşunun korunacağına işaret ettiğini belirterek, "şahin" olarak nitelendirilen bu ifadenin TL'yi güçlendirdiğini söyledi.



Bu akşam açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin, yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 3,7720 seviyesinin destek, 3,8570'in direnç konumuna geldiğini söyledi.



Ekonomistler, Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde, "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesini beklemiyor.