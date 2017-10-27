Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 3,8270 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 3,8270 seviyesinde dengelendi.



Dün küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak değer kazanan dolar/TL, yurt içi piyasalar kapandıktan sonra 3,8351 ile 30 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 artışla 3,8211'den tamamladı.



Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 09.40 itibarıyla 3,8270 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 4,4525'ten, sterlin/TL de yüzde 0,20 düşüşle 5,0220'den işlem görüyor.



Analistler, dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) "güvercin" olarak değerlendirilen kararları ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda dolar talebinin arttığını belirtti. Bu gelişmelerle dolar endeksi 95 sınırına kadar yükselirken, avro/dolar paritesi 1,1625'e geriledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım öncesinde açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı için yapılan haber ve yorumlar ile bugün açıklanacak ABD'nin 3'üncü çeyrek büyümesinin dolar kurunun yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, Avrupa'da İspanya'daki gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini dile getirdi.