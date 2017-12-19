Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8385 seviyelerinde dengelendi.

Dün güne 3,8609'dan başlayan ve en düşük 3,8209'a kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1'e yakın değer kaybıyla 3,83'ün hemen üzerinden tamamladı.



Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlaması sonrası 3,8409'a kadar çıkarken, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,8385 seviyelerinden işlem görüyor.



Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 4,5289 ve sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 5,1401 seviyelerinden alıcı buluyor.