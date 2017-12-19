banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8385 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün güne 3,8609'dan başlayan ve en düşük 3,8209'a kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1'e yakın değer kaybıyla 3,83'ün hemen üzerinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlaması sonrası 3,8409'a kadar çıkarken, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,8385 seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 4,5289 ve sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 5,1401 seviyelerinden alıcı buluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hükümetten flaş açıklama: Teyakkuzda olmak lazım
Sonraki Haber
İzmir'de terör operasyonu: Onlarca gözaltı var
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.