Dün en yüksek 3,8452 ve en düşük 3,8158 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 3,8228'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 3,8133 ile bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,8285 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 4,5503 ve sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 5,1252 seviyelerinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD vergi sisteminde önemli değişiklikler öngören yasa teklifinin dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan nihai oylamada kabul edildiğini belirterek, konunun piyasalara yansımalarının izleneceğini kaydetti.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8285 seviyelerinde dengelendi.
Dün en yüksek 3,8452 ve en düşük 3,8158 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 3,8228'den tamamladı.
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