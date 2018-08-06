Dolar/TL, haftaya 5.11 seviyesinin üzerinde rekor tazeleyerek başladı. Saat 12.21 itibariyle 5.17 olan dolar rekor tazeledi

Dolar/TL yeni haftaya rekor tazeleyerek başladı.



Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, Temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti.



ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı.



Türkiye'de enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 15.85 ve aylık yüzde 0.55 ile beklenenden iyi geldi.



Öte yandan yine Cuma günü açıklanan ABD Temmuz ayı istihdam verisi 157 binlik artışla 193 binlik beklentiyi yakalayamadı.



Dolar/TL kuru, Pazartesi günü erken işlemlerde yaklaşık yüzde 0.70 artıda 5,1167'den işlem gördü.



Dolar, Türk Lirası karşısında geçtiğimiz Pazartesi'den bu yana yüzde 5.36 yükselirken yıl başından bu yana kazancı yüzde 25'in üzerinde bulunuyor.



Yeni haftanın ilk gününe 5.11 bandında başlayan dolar, saat 12.21 itibariyle 5.17 bandına yükselerek yeni rekorunu tazeledi.



