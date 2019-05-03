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Dolar/TL kuru ne kadar? İşte dolarda son durum! Enflasyon verileri açıklandı, dolar yükseldi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,9750 liradan, avro 6,6790 liradan güne başladı. Enflasyon, nisan ayında yüzde 1.69 artarken, yıllık bazda yüzde 19.50 oldu. Açıklamanın ardından dolar, saat 10.00'da 5.98 TL'ye yükseldi

Dolar/TL kuru ne kadar? İşte dolarda son durum! Enflasyon verileri açıklandı, dolar yükseldi

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9750 liradan, avro 6,6790 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,9730 liradan alınan dolar, 5,9750 liradan satılıyordu.

6,6770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6790 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9690 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6860 lira olmuştu.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Enflasyon, nisan ayında yüzde 1.69 artarken, yıllık bazda yüzde 19.50 oldu.

DOLAR YÜKSELDİ

Açıklamanın ardından dolar, saat 10.00'da 5.98 TL'ye yükseldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar ne kadar #dolar TL kuru #dolar
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