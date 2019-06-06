Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal canlı yayınında dolarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Civelek, "Dünyada gördüğümüz eğilim, şu. Evet, dolar endeksinde bir gerileme var ama bu gelişen ülkelerin paralarının değerlenmesinden kaynaklanmıyor. En kırılganların parasında Türkiye dışında değerlenen para yok. Euro'nun biraz toparladığını görüyoruz. Altının yükseldiğini görüyoruz. Karışık görüntüler var. Belli ki iki eğilim ön plana çıkıyor. Dünyada hava karamsar, durgunluğa doğru gidiş var. Riskten kaçma eğilimi var. Bunun paniğe dönüşmesini engellemeye çalışanlar var. Bunun işten dolar güçlenmesin diye örneğin euro alıyor. Amerika'nın yaptırımlarından rahatsız olanlar, döviz pozisyonları içinde doların ağırlığını azaltıyor." dedi

Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal'da Murat Şahin'in sunduğu Halkın Ekonomisi programında doların nede düştüğüne dair değerlendirmelerde bulundu.



Civelek, şunları söyledi:



"Birkaç açıdan bakmak lazım. Bir, dünyada doların değer kaybetmesine sebep olacak birtakım şeyler var mı? Önce dünyadan bakmamız lazım. Bizim gibi gelişen ekonomilerin paralarında ne tür eğilimler var, özellikle en kırılganlarında görülen eğilimler nedir? Yani, hareket içeriden mi dışarında mı, önce bunu test etmek lazım. Dünyada gördüğümüz eğilim, şu. Evet, dolar endeksinde bir gerileme var ama bu gelişen ülkelerin paralarının değerlenmesinden kaynaklanmıyor. En kırılganların parasında Türkiye dışında değerlenen para yok. Euro'nun biraz toparladığını görüyoruz. Altının yükseldiğini görüyoruz. Karışık görüntüler var. Belli ki iki eğilim ön plana çıkıyor. Dünyada hava karamsar, durgunluğa doğru gidiş var. Riskten kaçma eğilimi var. Bunun paniğe dönüşmesini engellemeye çalışanlar var. Bunun işten dolar güçlenmesin diye örneğin euro alıyor. Amerika'nın yaptırımlarından rahatsız olanlar, döviz pozisyonları içinde doların ağırlığını azaltıyor. Rusya'nın yaptığı gibi, Çin'in yaptığı gibi... Belli ki euronun ve altının payını arttırıyorlar. Bu iki eğilim bir araya geliyor ama gelişen ülkelerin paralarında özel bir değerlenme yok. Dünyadaki hava, bu. Dünyada belirsizlik çok. Paniği önlemek için birkaç şey var. Bir, doların değerlenmesini önlemek. İki, özel sektör tahvilleriyle devlet tahvilleri arasındaki farkın açılmasını engellemek. Hava bozuk, ayaklar yere sağlam basmıyor."



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