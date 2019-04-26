Ekonomist Uğur Civelek, doların neden yükseldiğine dair açıklamalarda bulundu. Civelek, doların yükselişinde swap etkisi olup olmadığını, "Bu tabi ki sıkıntı yarattı, olumsuz beklentileri destekledi. Güçlü alıcılar devreye girince piyasanın rengi biraz değişti. Burada yabancıların daha fazla belirleyici olduğu dikkat çekiyor. Merkez Bankası'ndan da yanıt beklendi. Merkez Bankası, iddiaları ne yalanladı genel ifadeyle yetindi. Piyasa açıklamasız kaldı" ifadelerini kullandı

Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal'da Murat Şahin'in sunduğu Halkın Ekonomisi programında doların neden yükseldiğine dair açıklamalarda bulundu.



DOLARIN YÜKSELİŞİ, SWAP ETKİSİ Mİ?



Ekonomist Civelek, doların yükselişinde swap etkisi olup olmadığını değerlendirdi.



Uğur Civelek, şunları söyledi:



"Seçim öncesinde swapların yani Londra'daki Türk Lirası cinsinden faizlerin 1300'ün üzerine çıktığı dönem bir şeydir, ama onun dışında yer alan haberde Merkez Bankası'nın yaptığı swap hacminin 12 milyar doları aştığı bunların çok kısa vadeli Türk Lirası borçlanabilmek için teminat yatırıldığı, bunlar devlet üstü olursa Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin 18 milyar dolar düzeyine gerilemiş olduğu... Bu tabi ki sıkıntı yarattı, olumsuz beklentileri destekledi. Güçlü alıcılar devreye girince piyasanın rengi biraz değişti. Burada yabancıların daha fazla belirleyici olduğu dikkat çekiyor. Merkez Bankası'ndan da yanıt beklendi. Merkez Bankası, iddiaları ne yalanladı genel ifadeyle yetindi. Piyasa açıklamasız kaldı."



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