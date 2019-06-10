Dolar kuru haftaya 5 lira 84 kuruş seviyesinde başladı. Amerika'nın tehdit dili kullandığı F-35 mektubu sonrası dolar yükselişe geçmişti

Geçen hafta 5 lira 86 kuruşu gören dolar, Amerika'da tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında gelmesiyle, 5,80'in altına indi.



Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili sırasında dolar kuru iki ayın en düşük seviyesini gördü.



Daha sonra yükselişe geçen kur, zayıf gelen Amerika tarımdışı istihdam verisi ile 5.78'li seviyeleri test etti.



Dolar, Amerika'nın Türkiye'yi tehdit eden F-35 mektubunun ardından ise yükseldi.



Türkiye-Amerika ilişkilerine yönelik endişelerle cuma günü iki yönlü dalgalanan kur bu sabah 5 lira 80 kuruş civarında seyrediyor.



Avro ise 6,58-6,59 bandında hareket ediyor.



ulusal.com.tr