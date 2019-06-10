banner1005
FETÖ için yoğun ABD mesaisi
FETÖ için yoğun ABD mesaisi
Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü
Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü
"Bayram tatilinde 86 vatandaşımız hayatını kaybetti"
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Dolar/TL kurunda dalgalı seyir

Dolar kuru haftaya 5 lira 84 kuruş seviyesinde başladı. Amerika'nın tehdit dili kullandığı F-35 mektubu sonrası dolar yükselişe geçmişti

Dolar/TL kurunda dalgalı seyir

Geçen hafta 5 lira 86 kuruşu gören dolar, Amerika'da tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında gelmesiyle, 5,80'in altına indi.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili sırasında dolar kuru iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Daha sonra yükselişe geçen kur, zayıf gelen Amerika tarımdışı istihdam verisi ile 5.78'li seviyeleri test etti.

Dolar, Amerika'nın Türkiye'yi tehdit eden F-35 mektubunun ardından ise yükseldi.

Türkiye-Amerika ilişkilerine yönelik endişelerle cuma günü iki yönlü dalgalanan kur bu sabah 5 lira 80 kuruş civarında seyrediyor.

Avro ise 6,58-6,59 bandında hareket ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #tl #kur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.