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Dolar/TL kurunda flaş gelişme

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 6,1320 liradan, avro 6,8520 liradan güne başladı. Dolar/TL kuru, saat 09.50'de 6.15 TL'yi gördü

Dolar/TL kurunda flaş gelişme

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1320 liradan, avro 6,8520 liradan güne başlamıştı.

Dolar/TL kuru, saat 09.50'de 6.15 TL'yi gördü.

6,8500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0980 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8110 lira olmuştu. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #tl
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