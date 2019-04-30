Merkez Bankası'nın söylem değişikliğiyle geçen hafta 5.98'e kadar yükselen dolar dün günü 5.94 civarında tamamladı. Kur yeni sabaha ise artışla 5.96 civarında başladı.
Merkez Bankası'nın para politikası metninden 'ilave sıkılaştırma' ibaresini metinden çıkarması faiz indirimi beklentilerini gündeme getirmişti. Açıklama sonrası kur 6 sınırına dayanmıştı.
Yurt içinde gözler bugünkü enflasyon raporunda. Bu yılın ilk enflasyon raporunda sene sonu TÜFE tahmini %15.2'den %14.6'ya, 2020 TÜFE tahmini de % 9.3'ten %8.2'ye gerilemişti.
DOLAR 6 LİRAYA DAYANDI
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından dolar, saat 10.50'de 5.98 TL'ye yükseldi.
ulusal.com.tr
Dün 5.92-5.96 bandında dalgalanan dolar/TL yeni güne de bu aralıkta başladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından dolar, saat 10.50'de 5.98 TL'ye yükseldi
Merkez Bankası'nın söylem değişikliğiyle geçen hafta 5.98'e kadar yükselen dolar dün günü 5.94 civarında tamamladı. Kur yeni sabaha ise artışla 5.96 civarında başladı.