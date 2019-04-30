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Dolar/TL kurunda son durum? Dolar kaç TL! Dolar 6 lira sınırında

Dün 5.92-5.96 bandında dalgalanan dolar/TL yeni güne de bu aralıkta başladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından dolar, saat 10.50'de 5.98 TL'ye yükseldi

Dolar/TL kurunda son durum? Dolar kaç TL! Dolar 6 lira sınırında

Merkez Bankası'nın söylem değişikliğiyle geçen hafta 5.98'e kadar yükselen dolar dün günü 5.94 civarında tamamladı. Kur yeni sabaha ise artışla 5.96 civarında başladı. 

Merkez Bankası'nın para politikası metninden 'ilave sıkılaştırma' ibaresini metinden çıkarması faiz indirimi beklentilerini gündeme getirmişti. Açıklama sonrası kur 6 sınırına dayanmıştı.

Yurt içinde gözler bugünkü enflasyon raporunda. Bu yılın ilk enflasyon raporunda sene sonu TÜFE tahmini %15.2'den %14.6'ya, 2020 TÜFE tahmini de % 9.3'ten %8.2'ye gerilemişti.  

DOLAR 6 LİRAYA DAYANDI

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından dolar, saat 10.50'de 5.98 TL'ye yükseldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tl #dolar #Merkez Bankası #Murat Çetinkaya
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Son dakika haberleri... Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan enflasyon sunumu ve dolar açıklaması! İşte tahminler
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 'Enflasyon Raporu 2019-I' sunumunu yaptı. Çetinkaya, "2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir. Finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönlü katkısı sürmüştür. Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir. Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur​. Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır. Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı. Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Tahminleri açıklayan Çetinkaya, "2019 gıda fiyat enflasyonu tahmini %16,0 (önceki %13,0). 2020 gıda fiyat enflasyonu tahmini %11,0 (önceki %10,0). ​Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,2). Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz." dedi. Çetinkaya, "Enflasyonu, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %12,1-17,1 aralığında -orta noktası %14,6 gerçekleşeceği öngörüyoruz (Önceki %11,9-17,3 aralığı ile %14,6). Enflasyonu, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %5,1-11,3 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceği öngörüyoruz (Önceki %5,1-11,3 aralığı ile %8,2)." açıklaması yaptı
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