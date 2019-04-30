Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 'Enflasyon Raporu 2019-I' sunumunu yaptı. Çetinkaya, "2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir. Finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönlü katkısı sürmüştür. Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir. Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur​. Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır. Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı. Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Tahminleri açıklayan Çetinkaya, "2019 gıda fiyat enflasyonu tahmini %16,0 (önceki %13,0). 2020 gıda fiyat enflasyonu tahmini %11,0 (önceki %10,0). ​Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,2). Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz." dedi. Çetinkaya, "Enflasyonu, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %12,1-17,1 aralığında -orta noktası %14,6 gerçekleşeceği öngörüyoruz (Önceki %11,9-17,3 aralığı ile %14,6). Enflasyonu, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %5,1-11,3 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceği öngörüyoruz (Önceki %5,1-11,3 aralığı ile %8,2)." açıklaması yaptı